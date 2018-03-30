Kilit isim Sosa
Derbide tüm toplar Sosa'da toplanacak, onun ince pasları ile Burak ileride gol arayacak.
"GEREKENİ YAPACAĞIM HOCAM"
U21 ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan ve bir de asist yapan Sosa, G.Saray derbisine özel hazırlanıyor. Tangocunun, Çalımbay ile yaptığı görüşmede, "Benden beklentileri karşılayamadığımın farkındayım. Galatasaray'ı yenececeğiz. Ben de gerekeni yapacağım" dediği dile getirildi.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:54
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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