Kilit isim Sosa – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Kilit isim Sosa

    Kilit isim Sosa

    Derbide tüm toplar Sosa'da toplanacak, onun ince pasları ile ileride gol arayacak.

    Teknik direktör , G.Saray'ı yıkma planını hazırladı. 54 yaşındaki hoca, attığı gollerle takımını sırtlayan 'in topla daha az buluşması için orta sahadaki oyunculardan pas trafiğini kesmelerini isteyecek. Özellikle Rodrigues- ikilisinin buluşmasını engellemeye çalışacak kurt teknik adam, her ne kadar, "Rakipteki herkes önemli. Bireysel önlem almayacağız" dese de buna dikkat edecek. Ayrıca formda olan 'ı ileride daha çok topla buluşturmaya çalışacak Çalımbay, idmanlarda tüm topların Sosa'da toplanmasını istedi. Yani tangocu yönlendirecek, fileleri sarsacak.

    "GEREKENİ YAPACAĞIM HOCAM"
    U21 ile oynanan hazırlık maçında bir gol atan ve bir de asist yapan Sosa, G.Saray derbisine özel hazırlanıyor. Tangocunun, Çalımbay ile yaptığı görüşmede, "Benden beklentileri karşılayamadığımın farkındayım. 'ı yenececeğiz. Ben de gerekeni yapacağım" dediği dile getirildi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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