İşte Çalımbay'ın zafer planı: Gomis-Rodrigues...
Tecrübeli hoca, Pereira ve Abdülkadir ile Rodrigues’i sıkıştıracak. Geriden çabuk çıkıp Burak Yılmaz gol pozisyonuna sokulacak...
Maç boyunca sağ bek Pereira'ya yine sağ kanatta oynayacak Abdülkadir Ömür yardım edecek. Aslan'ın soldan gelmesi engellenecek. Böylece Rodrigues'in Gomis'i beslemesinin de önüne geçilecek. Çalımbay, stoperleri Uğur ve Hubocan'ı da Gomis'e karşı uyardı.
Kurt hoca, "Tek hamlede işi bitirin. Topu aldığında tehlikeli oluyor. Tek hamle istiyorum" uyarısı yaptı. Trabzonspor Teknik Direktörü ayrıca kapılan topların bir an önce Burak Yılmaz ile buluşturulmasını istedi. Orta sahada pas oyunu dışında uzun toplar tercih edilecek.(Takvim)
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:59
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 4
Yorum
Cihan dogru yönetim ile dogru teknik direktör, suanki mevcut takimi, dogru takviyelerle sampiyonluk kadrosunun iskeleti olmasi hayal degil.
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Beşiktaş'ın efsanesinden yönetime tepki!
Toplam 5
Yorum
Cevdet özen Dünya kadar kariyerli Beşiktaşlı varken kariyersiz birini beşiktaş klubüne getirmek Beşiktaşlı olarak benimde canımı acıtır,umarım şakadır
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"Siz kazanırsınız"
Toplam 3
Yorum
aslan kasımpaşadan trezeguet alınmalı kesinlikle genç ve çalışkan.goller ve asitleri süper.2 milyon euroya alınır.
İşte Çalımbay'ın zafer planı: Gomis-Rodrigues... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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