İşte Çalımbay'ın zafer planı: Gomis-Rodrigues...

Tecrübeli hoca, Pereira ve Abdülkadir ile Rodrigues’i sıkıştıracak. Geriden çabuk çıkıp Burak Yılmaz gol pozisyonuna sokulacak...

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile yatıp Galatasaray ile kalkıyor. Bordo-mavili takımın Avrupa kupaları hesabı yapması maçın önemini daha da artırıyor. Rıza hoca, G.Saray'ın iki kilit ismi Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis'i kilitlemek için taktiğini belirledi.



Maç boyunca sağ bek Pereira'ya yine sağ kanatta oynayacak Abdülkadir Ömür yardım edecek. Aslan'ın soldan gelmesi engellenecek. Böylece Rodrigues'in Gomis'i beslemesinin de önüne geçilecek. Çalımbay, stoperleri Uğur ve Hubocan'ı da Gomis'e karşı uyardı.



Kurt hoca, "Tek hamlede işi bitirin. Topu aldığında tehlikeli oluyor. Tek hamle istiyorum" uyarısı yaptı. Trabzonspor Teknik Direktörü ayrıca kapılan topların bir an önce Burak Yılmaz ile buluşturulmasını istedi. Orta sahada pas oyunu dışında uzun toplar tercih edilecek.(Takvim)