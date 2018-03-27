"Birden fazla adayın çıkacağına inanıyorum"
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan kongrede birden fazla başkan adayı çıkacağına inandığını söyledi.
Ali Sürmen, divan kuruluna resmi bir adaylık başvurusu yapılmadığını belirterek, "Henüz bir başvuru yok ama bu ilk yapılacak olan tarihe başvurmayan 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan kongreye başvurmayacak diye bir şey yok. 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan kongreye başvurmak için 5 Nisan günü sabah saat: 10:00'a kadar başvuru yapılabilir" dedi.
"ADAY OLACAĞINI SÖYLEYENLER VAR"
Şu ana kadar bir adayın çıkmamasının, tek liste yapılabilir mi düşüncesinden kaynaklandığını belirten Sürmen, "Resmi bir başvuru yok ama aday olacağını söyleyenler var. Şu ana kadar bir adayın çıkmaması anormal bir durum değil. Ortam biraz daha farklı. Birlik ve beraberlik içerisinde tek liste yapılabilir mi düşüncesi vardı. Bu nedenle gecikmeler oluştu" dedi.
"BİRDEN FAZLA ADAY ÇIKACAKTIR"
Olağanüstü kongre olması nedeniyle yönetimin iptal etme yetkisi bulunduğunu belirten Sürmen, "Doğru veya yanlışından çok uygun mudur, değil midir diye bakmak lazım ama bana göre kongre yapılmalı, iptal edilmemeli. Birden fazla adayın çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:52
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Takıma 4-5 gün izin verirsen biz bu maçı kazanamayız..adamlar üstümüze gelecek kesin ona göre defans yaptırma yine..ortasahada kitle gs yi.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 3
Yorum
Fatih hocam lig bitiyor biz hala defans yapıyoz biz ne zaman hücum futbolu göreceğiz ?
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Galatasaray'ın korkulu rüyası
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Size kendimizi hala tanıtamamışız anlaşılan .Neyse özgüven nasıl kırılır haftasonu ts den öğrenin..
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