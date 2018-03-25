Fırtına, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında 5-2 galip geldi.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan maça Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Sami Can Özkan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Jose Sosa, Dame N'Doye, Hugo Rodallega 11'i ile çıktı.
Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Olcay Şahan, Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega attı. 21 yaş altı takımının gollerini ise Cafer Tosun ve Doğukan Öksüz kaydetti.
Karşılaşmayı, kulüp başkanı Muharrem Usta, asbaşkan Ahmet Çubukçu ile bazı yöneticiler de izledi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:40
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Larin'den Şenol Güneş'e mesaj
Toplam 7
Yorum
ever cahillik bir futbollcuyu baskanın degılde antranorun oynatıp oynatmıyacagını bılmemmek cahillik :D
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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