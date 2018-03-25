Fırtına, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Fırtına, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Fırtına, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    'de gelecek hafta oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren , 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında 5-2 galip geldi.

    , 'nde oynanan maça Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Sami Can Özkan, , Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, , , Dame N'Doye, Hugo Rodallega 11'i ile çıktı.

    Karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Olcay Şahan, Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega attı. 21 yaş altı takımının gollerini ise Cafer Tosun ve Doğukan Öksüz kaydetti.

    Karşılaşmayı, kulüp başkanı Muharrem Usta, asbaşkan Ahmet Çubukçu ile bazı yöneticiler de izledi.


    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:40
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