Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Filip Novak, Fenerbahçe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan Çek sol bek Filip Novak, Çek basınına röportaj verirken Türkiye kariyeri hakkında konuştu.
''TRABZONSPOR TARAFTARLARI İÇİN EN BÜYÜK MAÇ''
Türkiye'deki statların çok ateşli olduğunu belirten Novak, ''Türkiye'deki en büyük tecrübem Fenerbahçe maçıydı. Trabzonspor taraftarları için en önemli maç. Sahamızda oynamıştık, 40 bin taraftar vardı. Taraftarların çıkardığı gürültüden kulaklarım ağrımıştı'' sözlerini kullandı.
''BİZE MAFYA DİYORLAR''
Trabzonspor'un diğer futbolcuları Tomas Hubocan, Matus Bero, Juraj Kucka ve Jan Durica ile aynı dili konuşmalarının kendisini rahatlattığını söyleyen Novak, ''Hepimiz aynı binada yaşıyoruz. Yemekleri de beraber yiyoruz. Ara sıra çay da içiyoruz. Bize Çekoslavakya mafyası diyorlar. 5 kişinin aynı dili konuşması güzel oluyor.'' dedi.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:01
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Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
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AK Aykut çok mu göze girmiş?
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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