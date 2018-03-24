İşte Usta'nın "İstersem bugün satarım" dediği dört futbolcu...
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta flaş açıklamalarda bulundu. Usta, Yusuf, Castillo, Abdülkadir ve Okay'ı 40-50 milyon Euro'ya satabileceğini ama satmayacağını söyledi.
İşte açıklamalardan satır başları:
-Bir yönetime giriyorsun, sonra ben yokum küstüm diyorsun. Niye küstün, ritmik horonu beraber oynayamadık. Falan filan. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz sonra.
-Trabzonspor'un alıp sattığı oyunculardan oluşan açık 52.6 milyon Euro. Ayrıca borsada 30 milyon Euro civarında hissemiz satıldı.
-Biz bu açıkları kimle yaptık. İlk dönem transfer komitesinin başında Nevzat Aydın vardı. Ona yazdım, bunu beraber kapatacağız dedim. Yok öyle ben gittim falan yok.
-Yaklaşık 158 milyon Euro borçla burayı devraldık.
-Atay Aktuğ döneminde 19 milyon Euro, Sadri Şener döneminde 31 milyon 261 bin Euro, Hacıosmanoğlu döneminde 16 milyon 900 bin Euro hisse satılmış. Trabzonspor'un yüzde 49 hissesi satılmıştır. El Fatiha, hiçbir şeyimiz yok.
-Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik.
-Malatya gecesi... Balıkçı teknemiz batıyor ama kurtulmaya çalışıyoruz. Birkaç kişi filikaya atlıyor kaçıyor gidiyor. Önceden hazırlanmış deklarasyon metni... Madem atlayacaksınız güneşli günde atlayın yahu.
-Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, bu kulübün şehirdeki ufak tefek gayrimenkulleri dışında sahip olduğu tek mülktür. Kartal'da arazimiz yok arkadaşlar, orası bizim değil. Devletin yeri, kiralık.
-Trabzonspor'un borçlarının yıllık geri ödemesi faizleriyle birlikte 95 milyon. 95 milyon nedir, bizim tüm gelirlerimiz demektir.
-Trabzonspor yıllık gideri, tüm personel her şey dahil 210 milyon. Biraz daha mütevazi bir takım kurarsanız bu seneki gibi 170 milyon.
"Yusuf, Castillo, Abdülkadir, Okay bunları isteseydik vallahi de billahi de 40-50 milyon Euro'ya satardık ama satmadık. Hala da satabiliriz ama satmayacağız."
-Türkiye'de kulüplerin büyük sorunu var. 4 büyük kulübün toplam borcu eski parayla 6-7 katrilyon! Ben buradan devlete sesleniyorum. Sakın ha bu borçlar kapatılmasın. Kim bu hale getirdiyse, o borçları onlar kapatsın.
-Kulübe 200 milyon katkı sağlayan yönetim kurulunun menajerle işi olur mu?
-Kongre tarihi mayıs olmalıdır. Aralıkta kongre olmaz devre arasında kongre yapılmaz.
-CAS'a gidilsin gidilmesin tartışması vardı. Şike mücadelesini sürdüren Trabzonspor avukatları dağılmıştı. Önce hepsini dedim bir toplayayım. Meğer baktım onlar da bir araya gelmiyorlar.
-2010-11'de şike olayı yaşandı. O dönem Nevzat Aydın yönetimdeydi. Benim de yardımcımdı sonra, deseydi ki bu dava benim davam ben üstleniyorum.
-Geleceğe daha sağlıklı yürüyebilmek adına, iyi işler çıkarmak için o grafiğin geriye dönmesine katkı sağlayacak, makama doymuş etik ilkeleri sağlıklı, ekonomik olarak beklentisi olmayan sağ duyulu bir yönetimin oluşmasını diliyorum.
-Bir yönetime giriyorsun, sonra ben yokum küstüm diyorsun. Niye küstün, ritmik horonu beraber oynayamadık. Falan filan. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz sonra.
-Trabzonspor'un alıp sattığı oyunculardan oluşan açık 52.6 milyon Euro. Ayrıca borsada 30 milyon Euro civarında hissemiz satıldı.
-Biz bu açıkları kimle yaptık. İlk dönem transfer komitesinin başında Nevzat Aydın vardı. Ona yazdım, bunu beraber kapatacağız dedim. Yok öyle ben gittim falan yok.
-Yaklaşık 158 milyon Euro borçla burayı devraldık.
-Atay Aktuğ döneminde 19 milyon Euro, Sadri Şener döneminde 31 milyon 261 bin Euro, Hacıosmanoğlu döneminde 16 milyon 900 bin Euro hisse satılmış. Trabzonspor'un yüzde 49 hissesi satılmıştır. El Fatiha, hiçbir şeyimiz yok.
-Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik.
-Malatya gecesi... Balıkçı teknemiz batıyor ama kurtulmaya çalışıyoruz. Birkaç kişi filikaya atlıyor kaçıyor gidiyor. Önceden hazırlanmış deklarasyon metni... Madem atlayacaksınız güneşli günde atlayın yahu.
-Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, bu kulübün şehirdeki ufak tefek gayrimenkulleri dışında sahip olduğu tek mülktür. Kartal'da arazimiz yok arkadaşlar, orası bizim değil. Devletin yeri, kiralık.
-Trabzonspor'un borçlarının yıllık geri ödemesi faizleriyle birlikte 95 milyon. 95 milyon nedir, bizim tüm gelirlerimiz demektir.
-Trabzonspor yıllık gideri, tüm personel her şey dahil 210 milyon. Biraz daha mütevazi bir takım kurarsanız bu seneki gibi 170 milyon.
"Yusuf, Castillo, Abdülkadir, Okay bunları isteseydik vallahi de billahi de 40-50 milyon Euro'ya satardık ama satmadık. Hala da satabiliriz ama satmayacağız."
-Türkiye'de kulüplerin büyük sorunu var. 4 büyük kulübün toplam borcu eski parayla 6-7 katrilyon! Ben buradan devlete sesleniyorum. Sakın ha bu borçlar kapatılmasın. Kim bu hale getirdiyse, o borçları onlar kapatsın.
-Kulübe 200 milyon katkı sağlayan yönetim kurulunun menajerle işi olur mu?
-Kongre tarihi mayıs olmalıdır. Aralıkta kongre olmaz devre arasında kongre yapılmaz.
-CAS'a gidilsin gidilmesin tartışması vardı. Şike mücadelesini sürdüren Trabzonspor avukatları dağılmıştı. Önce hepsini dedim bir toplayayım. Meğer baktım onlar da bir araya gelmiyorlar.
-2010-11'de şike olayı yaşandı. O dönem Nevzat Aydın yönetimdeydi. Benim de yardımcımdı sonra, deseydi ki bu dava benim davam ben üstleniyorum.
-Geleceğe daha sağlıklı yürüyebilmek adına, iyi işler çıkarmak için o grafiğin geriye dönmesine katkı sağlayacak, makama doymuş etik ilkeleri sağlıklı, ekonomik olarak beklentisi olmayan sağ duyulu bir yönetimin oluşmasını diliyorum.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
İşte Usta'nın "İstersem bugün satarım" dediği dört futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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