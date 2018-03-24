Aslan’ı bos gecmiyor

2015-16 sezonunda Trabzonspor'a gelen Dame N'Doye, G.Saray derbilerinde coşuyor... 33 yaşındaki Senegalli forvet, Cimbom'a karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, geldiği ilk sezonda çıktığı G.Saray derbisinde bordo-mavililer, rakibine 1-0 yenilmişti. N'Doye, 2016-2017'de ise Cimbom ile hem deplasmanda hem de içeride oynanan iki karşılaşmada gol kaydetti.

TRABZON KAYBETMİYOR

Söz konusu sezonun 8. haftasında deplasmanda G.Saray'ı 1-0 yenen Trabzonspor'da gol N'Doye'un ayağından gelmişti. Trabzon'da oynanan derbiyi de Fırtına 2-0 kazanmıştı. Goller N'Doye ve Yusuf'tan gelmişti. 2017-18'de ise Trabzon'da iki takım arasında oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona eren ilk karşılaşmada golleri yine N'Doye ve Yusuf attı. Trabzonspor, N'Doye'un gol attığı G.Saray derbilerini kaybetmiyor.