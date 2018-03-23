Mecburi yön! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Mecburi yön!

    Mecburi yön!

    Onazi’nin cezası nedeniyle ön liberoya geçecek, Hubocan forma giyecek

    'de Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarına aynı 11 ile ilk kez çıkarak kadro istikrarı yakalayan bordo-mavililerde, teknik direktör mecburi olarak değişime gidecek. 1 Nisan'da oynanacak G.Saray derbisinde orta alanda Nijeryalı ön libero Ogenyi Onazi'nin kart cezası nedeniyle stoperde Hubocan'ın yer alması ve 'nun da orta alandaki yerine dönmesi bekleniyor. 24 yaşındaki Okay, stoperdeki boşluğu doldurmak için zaman zaman bu bölgede de oynuyor.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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