Kralların savaşı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Kralların savaşı

    Kralların savaşı

    'in 27'nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa kupalarına katılma noktasında yeniden umutlanan arasında oynanacak karşılaşma, iki takımın golcü oyuncuları ile Burak için de ayrı önem taşıyor.

    'in 27'nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa kupalarına katılma noktasında yeniden umutlanan arasında oynanacak karşılaşma, iki takımın golcü oyuncuları ile Burak için de ayrı önem taşıyor. Ligde 25 golle krallık yarışında zirvede yer alan ile 20 golü bulunan Burak bu maçta krallık için yarışacak. Bu iki oyuncu da yine takımlarının en büyük gol silahları olacak. Ligde 2088 dakika süre alan , her 83.52 dakikada bir gol kaydetti, 1717 dakika sahada kalan Burak ise 85.85 dakikada bir gol ortalamasını yakaladı. İki futbolcu da her maç başına bir gol bulmuş oldu.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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