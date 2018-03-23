Kralların savaşı
Süper Lig'in 27'nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa kupalarına katılma noktasında yeniden umutlanan Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, iki takımın golcü oyuncuları Gomis ile Burak için de ayrı önem taşıyor.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:25
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Kralların savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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