Gurur tablosu – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Gurur tablosu

    Gurur tablosu

    ’un milli futbolcuları kampta da ayrılmıyor

    Bordo-mavili ekipten A Milli Takımımıza giden Abdülkadir, Yusuf, Okay ve Uğur, kamp süresi boyunca hep birlikte fotoğraflar paylaşıyor. 'da da hiç ayrılmayan dörtlünün moralinin oldukça yüksek olduğu gözlenirken, özellikle ilk kez A milli daveti alan Abdülkadir, diğer arkadaşlarının tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyor. Dört oyuncu ayyıldızlı ekibimizin oynayacağı 2 maçta mümkün olduğunca fazla süre almak istiyor.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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