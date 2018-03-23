Gurur tablosu

Bordo-mavili ekipten A Milli Takımımıza giden Abdülkadir, Yusuf, Okay ve Uğur, kamp süresi boyunca hep birlikte fotoğraflar paylaşıyor. Milli Takım'da da hiç ayrılmayan dörtlünün moralinin oldukça yüksek olduğu gözlenirken, özellikle ilk kez A milli daveti alan Abdülkadir, diğer arkadaşlarının tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyor. Dört oyuncu ayyıldızlı ekibimizin oynayacağı 2 maçta mümkün olduğunca fazla süre almak istiyor.