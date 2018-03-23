Çalımbay, Yanal’ı geçti
Fırtına, teknik direktör Ersun Yanal döneminde yeni stadı Medical Park'ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Yanal, döneminde sahasında 18 puan toplarken, 21 puan kaybetti. Rıza Çalımbay döneminde ise Trabzonspor, sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Attığı 15 gole karşılık 9 gol yedi. Bordo-mavililer sahasında 17 puan toplarken, 10 puan kaybetti.
F.BAHÇE İLE REKOR GELDİ
Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda seyirci rekorunu Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldığı maçta elde etti. Yeni stadyumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayan Trabzonspor, sarı-lacivertli taraftarların alınmadığı müsabakada 38 bin 477 taraftar ile seyirci rekoru kırdı.
BİR BAŞLADI PİR BAŞLADI
Fırtına, yeni stadında en farklı galibiyetini ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek elde etti. Bordo-mavililer yeni stadında Galatasaray ile oynadığı iki maçı 2-0 ve 2-1'lık skorlarla kazandı. Beşiktaş'a ise 4-3 ve 2-0 mağlup oldu, F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medical Park'ta en farklı yenilgi Akhisar karşısında (1-6) alındı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:34
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Çalımbay, Yanal’ı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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