Çalımbay, Yanal’ı geçti – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Çalımbay, Yanal’ı geçti

    Çalımbay, Yanal’ı geçti

    Fırtına, teknik direktör döneminde yeni stadı Medical Park'ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Yanal, döneminde sahasında 18 puan toplarken, 21 puan kaybetti. döneminde ise , sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Attığı 15 gole karşılık 9 gol yedi. Bordo-mavililer sahasında 17 puan toplarken, 10 puan kaybetti.

    F.BAHÇE İLE REKOR GELDİ
    , sahasında oynadığı maçlarda seyirci rekorunu 'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldığı maçta elde etti. Yeni stadyumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayan Trabzonspor, sarı-lacivertli taraftarların alınmadığı müsabakada 38 bin 477 taraftar ile seyirci rekoru kırdı.

    BİR BAŞLADI PİR BAŞLADI
    Fırtına, yeni stadında en farklı galibiyetini ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek elde etti. Bordo-mavililer yeni stadında Galatasaray ile oynadığı iki maçı 2-0 ve 2-1'lık skorlarla kazandı. Beşiktaş'a ise 4-3 ve 2-0 mağlup oldu, F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medical Park'ta en farklı yenilgi Akhisar karşısında (1-6) alındı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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