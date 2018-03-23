Çalımbay, Yanal’ı geçti

Fırtına, teknik direktör Ersun Yanal döneminde yeni stadı Medical Park'ta 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Yanal, döneminde sahasında 18 puan toplarken, 21 puan kaybetti. Rıza Çalımbay döneminde ise Trabzonspor, sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Attığı 15 gole karşılık 9 gol yedi. Bordo-mavililer sahasında 17 puan toplarken, 10 puan kaybetti.

F.BAHÇE İLE REKOR GELDİ

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda seyirci rekorunu Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-1 berabere kaldığı maçta elde etti. Yeni stadyumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayan Trabzonspor, sarı-lacivertli taraftarların alınmadığı müsabakada 38 bin 477 taraftar ile seyirci rekoru kırdı.

BİR BAŞLADI PİR BAŞLADI

Fırtına, yeni stadında en farklı galibiyetini ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek elde etti. Bordo-mavililer yeni stadında Galatasaray ile oynadığı iki maçı 2-0 ve 2-1'lık skorlarla kazandı. Beşiktaş'a ise 4-3 ve 2-0 mağlup oldu, F.Bahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medical Park'ta en farklı yenilgi Akhisar karşısında (1-6) alındı.