Onur Kıvrak özel çalışıyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    özel çalışıyor

    <a href="/index/onur-kivrak?id=b2754dca-7d7e-469c-8fbd-0edaf5626065" class="" rel="tag">Onur Kıvrak</a> özel çalışıyor
    Son 5 maçta da kalesinde gol gören 'da kaptan Onur, eksiklerini gidermek için milli arada yoğun bir çalışma temposu içerisine girecek. Onur'un oyunculara verilen izin sürecinde de çalışmalar yaptığı öğrenildi. 30 yaşındaki eldiven, Avrupa kupalarına katılacaklarını belirterek, "Ben de Avrupa yolunda performansımı en üst seviyeye çıkartmak istiyorum. Şu an bizim açımızdan lig yeni başladı" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    özel çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN