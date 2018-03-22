Golün efendileri – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Golün efendileri

    Golün efendileri

    Fırtına geçen sezon 26 haftada 28 gol atarken, bu sezon ise Burak (20), N’Doye (4) ve Rodallega (4) aynı sayıya ulaştı

    , 'in 26. haftası sonunda santrfor oyuncularından geçen sezona göre daha çok verim aldı. Geçen sezon ligin 26. haftası sonunda bordo-mavili takım 28 gol kaydederken; bu sezon aynı dönemde sadece santrforlar (20), Dame N'Doye (4) ve (4) toplam 28 gol attı. ekibi, 26 hafta sonunda santrforların verdiği katkıyla daha golcü bir kimlik ortaya koyarak geçen sezona göre aynı döneminden 17 gol daha fazla atıp 45 gole ulaştı. Bu aynı zamanda rakiplerin de korkulu rüyası oldu.

    BURAK 86 DAKİKADA BİR FİLELERİ SARSIYOR
    Karadeniz ekibinde sezon başında 'in takımından geri dönen Burak, 26 hafta sonunda 20 lig maçında 1716 dakika görev yaparken rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Burak takımının en skorer ismi olurken, krallık yarışında da Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından ikinci sırada yer aldı. Burak'ın forma giydiği 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik alan ve 4 kez kaybeden Karadeniz ekibi, 36 puan topladı. 32 yaşındaki forvet, ligde 86 dakikada bir gol atarken, forma giydiği 20 maçın 14'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    N'Doye ve Rodallega 4'er kez sarstı
    BORDO-mavili takımda Burak'ın yokluğunda forma şansı yakalayan Hugo Rodallega da 18 maçta 396 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Senegalli futbolcu Dame N'Doye da 18 maçta 999 dakika sahada kalırken filelere 4 gol göndererek takımına katkı sağladı. Özellikle son haftalarda hücumda yaptığı katkıyla taraftarın tekrar beğenisini kazanan N'Doye'un gol attığı 4 maçı da bordomavililer kazandı.

    Geçen sezon 11'de kalmışlardı
    Geçen sezon Suk, , Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega santrfor olarak görev yaparken, 34 hafta boyunca 11 gol atmışlardı. Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, fileleri sarsamadan bordo-mavili takımdan ayrılırken; N'Doye 27 lig maçında 5, Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetmişti.

    Hücum zenginliği - Mini yorum Yunus Emre SEL
    Trabzonspor'un bu sezonki hücum hattı, özellikle son 5-6 yıllık bölüm göz önüne alındığında oldukça zengin. Bunu atılan gol bazlı olarak değil, yedek kulübesindeki alternatiflerin fazla oluşundan kaynaklı söyleyebiliriz. Örneğin, Burak Yılmaz'ın formsuz olduğu bir maçta N'Doye veya Rodallega gibi şu an ligde büyük takımları saymazsak her takımda ilk 11'de oynayabilecek kalitede yedek oyunculara sahip bir takımdan bahsediyoruz. Bu oyunculardan daha fazla verim almak elbette mümkün ancak yine de forvet hattının bu sezonki katkısı hem teknik heyeti, hem de taraftarları fazlasıyla memnun ediyor.

    ÇALIMBAY iLE TRABZONSPOR
    23 maç
    12 galibiyet
    7 beraberlik
    4 yenilgi
    44 gol attı
    19 gol yedi

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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