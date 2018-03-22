Durica en sevilen beşinci futbolcu – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Durica en sevilen beşinci futbolcu

    Durica en sevilen beşinci futbolcu
    Slovakya'da düzenlenen, "Yılın sporcuları" anketinde 'dan Jan Durica 5., Juraj Kucka ise 9. sırada yer aldı. en sevilen oyuncu olurken, bordo-mavili takımdaki diğer isimler Bero ve Hubocan ise listeye giremedi. Bu arada Durica, kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesindeki tedavisine devam ediyor. 36 yaşındaki stoper, sakatlandığı anla ilgili olarak " ile evimizde oynadığımız maçta oldu. Bir pozisyonda ile çarpıştık. Sonrasında çok acı çekmiştim. Muayenede iki kırık kaburga olduğunu öğrendim. Neyse ki kemikler birbiriyle kaynıyor. İlk günlerde çok ağrı hissettim. Ama şimdi iyiyim. İyileşmesi biraz zaman alacak" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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