Cumartesiye abone – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Cumartesiye abone

    Cumartesiye abone
    'de 5 haftanın programı açıklandı. , 5 haftada 3 maçını günü oynayacak. Programa göre Fırtına sırasıyla G.Saray ile 1 Nisan Pazar günü 19.00'da, ile 7 Nisan Cumartesi 16.00'da, ile 16 Nisan Pazartesi 20.00'de, ile 21 Nisan 16.00'da ve ile 28 Nisan Cumartesi 16.00'da karşılaşacak.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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