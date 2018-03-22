Başımız dik çıkarız – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Başımız dik çıkarız

    Başımız dik çıkarız

    Çalımbay: derbisi iki takım için de zor. Başarılı sonuçlar alıp ’ya gideceğiz

    TEKNİK direktör , kupaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ligde bundan sonraki sürecin kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, "Ligde gerek alt sıralarda gerekse üst sıralarda herkesin bir hedefi var. Bu anlamda milli aranın ardından ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Zor maç. Her iki takım için de zor. Bizim tek korkumuz sakatların yetişememesi" dedi.

    HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ
    Çalımbay , zorlu bir süreçten geçtiklerini de belirtirken, "Bizimle birlikte Avrupa'yı hedefleyen takım sayısının fazla olması rekabeti kızıştırıyor. Bu anlamda kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Galatasaray ile başlayan zorlu süreçten başımız dik çıkarak sezon sonunda Avrupa'da olmak istiyoruz" diye konuştu. Bu arada Malatyaspor galibiyetinin ardından tatile çıkan bordo-mavili oyuncular, milli aranın ardından oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın başlayacak. Çalımbay, hafta sonu U21 takımı ile hazırlık maçı oynayacaklarını da söyledi.

    TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
    27. hafta: Galatasaray (D)
    28. hafta:
    29. hafta: (D)
    30. hafta:
    31. hafta: (D)
    32. hafta:
    33. hafta: (D)
    34. hafta:

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başımız dik çıkarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN