Başımız dik çıkarız

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Avrupa kupaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ligde bundan sonraki sürecin kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, "Ligde gerek alt sıralarda gerekse üst sıralarda herkesin bir hedefi var. Bu anlamda milli aranın ardından Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Zor maç. Her iki takım için de zor. Bizim tek korkumuz sakatların yetişememesi" dedi.

HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ

Çalımbay , zorlu bir süreçten geçtiklerini de belirtirken, "Bizimle birlikte Avrupa'yı hedefleyen takım sayısının fazla olması rekabeti kızıştırıyor. Bu anlamda kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Galatasaray ile başlayan zorlu süreçten başımız dik çıkarak sezon sonunda Avrupa'da olmak istiyoruz" diye konuştu. Bu arada Malatyaspor galibiyetinin ardından tatile çıkan bordo-mavili oyuncular, milli aranın ardından oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın başlayacak. Çalımbay, hafta sonu U21 takımı ile hazırlık maçı oynayacaklarını da söyledi.



TRABZON'UN KALAN MAÇLARI

27. hafta: Galatasaray (D)

28. hafta: Kayserispor

29. hafta: Osmanlıspor (D)

30. hafta: Sivasspor

31. hafta: Antalyaspor (D)

32. hafta: Kasımpaşa

33. hafta: Bursaspor (D)

34. hafta: Karabükspor