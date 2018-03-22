Başımız dik çıkarız
Çalımbay: Galatasaray derbisi iki takım için de zor. Başarılı sonuçlar alıp Avrupa’ya gideceğiz
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Avrupa kupaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ligde bundan sonraki sürecin kritik olduğunun altını çizen Çalımbay, "Ligde gerek alt sıralarda gerekse üst sıralarda herkesin bir hedefi var. Bu anlamda milli aranın ardından Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Zor maç. Her iki takım için de zor. Bizim tek korkumuz sakatların yetişememesi" dedi.
HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ
Çalımbay , zorlu bir süreçten geçtiklerini de belirtirken, "Bizimle birlikte Avrupa'yı hedefleyen takım sayısının fazla olması rekabeti kızıştırıyor. Bu anlamda kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Galatasaray ile başlayan zorlu süreçten başımız dik çıkarak sezon sonunda Avrupa'da olmak istiyoruz" diye konuştu. Bu arada Malatyaspor galibiyetinin ardından tatile çıkan bordo-mavili oyuncular, milli aranın ardından oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın başlayacak. Çalımbay, hafta sonu U21 takımı ile hazırlık maçı oynayacaklarını da söyledi.
TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
27. hafta: Galatasaray (D)
28. hafta: Kayserispor
29. hafta: Osmanlıspor (D)
30. hafta: Sivasspor
31. hafta: Antalyaspor (D)
32. hafta: Kasımpaşa
33. hafta: Bursaspor (D)
34. hafta: Karabükspor
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
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