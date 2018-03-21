Yusuf Yazıcı boş geçmiyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
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    boş geçmiyor

    <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a> boş geçmiyor

    Milli ara sonrası G.Saray ile karşılaşacak 'da , sarı-kırmızı takımı boş geçmiyor.

    Milli ara sonrası G.Saray ile karşılaşacak 'da , sarı-kırmızı takımı boş geçmiyor. Genç oyuncu, Cimbom karşısında son 2 sezonda 2 maçta da gol attı. Yusuf, "Oynarsam yine fileleri sarsacağım" diye iddialı.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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