Yazıcı'ya hayran kaldılar!
Borussia Dortmund'un gözlemcileri, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı izlediler, attıkları gollere hayran kaldılar.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:34
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 1
Yorum
Aslan VOLKANIN KIYMETINI BILIN BIZDE OLSAYDI BU HAFTA SAMPIYONLUK TURU ATMIS OLURDUK SADECE ÖFKESINI KONTROL EDEMIYOR IYI YARDIM ALMALI
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 3
Yorum
Akıl gerek Beş,iktaş da Futbolculara kimse suç bulmasın Bütün suç Şenolundur adam akıllanmadı hala Rotasyon peşinde sen evvela maçı al sonra rotasyona
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 28
Yorum
nerede? Rüyanda mı?
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