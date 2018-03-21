Yazıcı'ya hayran kaldılar! – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yazıcı'ya hayran kaldılar!

    Yazıcı'ya hayran kaldılar!

    'un gözlemcileri, 'un genç yıldızı 'yı izlediler, attıkları gollere hayran kaldılar.

    Habertürk'ün haberine göre; 'da kısa bir süre duraklama dönemi geçirdikten sonra 4-1 biten yeni maçında iki harika gol atan için 'nın ünlü kulübü 'un scoutlarının Trabzon'a geldikleri ortaya çıktı. karşısında milli futbolcuyu doksan dakika çıplak gözle takip eden Dortmund'un kurmayları, 21 yaşındaki oyuncunun attığı iki gole hayran kaldıkları öğrenildi. Alman kulübünün Yusuf'un dış saha performansını dahi inceledikleri, aile ve özel yaşantısıyla ilgili de menajerinden bilgiler aldıkları belirtildi. Dortmund'un 'nın performansını da takip edecekleri ve 'un kapısının çalacakları öğrenildi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yazıcı'ya hayran kaldılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN