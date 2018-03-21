Sakatlardan müjde

Milli maç arası Trabzonspor'a yarayacak. Bordo-mavililerde Esteban, Durica, Mustafa ve Bero'nun tedavilerinin sürdüğü, ülkesinde gördüğü tedavi programının ardından Trabzon'a dönen Castillo ile tedavisinin ardından takımdan ayrı çalışmalara başlayan Kamil'in milli aradan sonra takıma dönebileceği öğrenildi. Bu sezon sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay da milli arayı iyi değerlendirmeyi hedefliyor.

CASTİLLO SEFERBERLİĞİ

Malatya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onazi ile eksik sayısı 7'ye ulaşırken, teknik heyetin Kamil ile Castillo'nun G.Saray derbisine yetişmesini istediği belirtildi. Hücum hattında alternatif isteyen Çalımbay, Castillo'dan faydalanmayı planlıyor.

NOVAK'TA ESNEME VAR

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından MR'ı çekilen 27 yaşındaki oyuncunun sol diz arka adalesinde esneme olduğu, milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray derbisinde forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.