Sakatlardan müjde – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sakatlardan müjde

    Sakatlardan müjde

    Sakatlıkları bulunan 6 oyuncudan ile Kamil, milli arada tedavileri yapılarak G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak

    Milli maç arası 'a yarayacak. Bordo-mavililerde Esteban, Durica, Mustafa ve Bero'nun tedavilerinin sürdüğü, ülkesinde gördüğü tedavi programının ardından Trabzon'a dönen ile tedavisinin ardından takımdan ayrı çalışmalara başlayan Kamil'in milli aradan sonra takıma dönebileceği öğrenildi. Bu sezon sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu Trabzonspor'da teknik direktör da milli arayı iyi değerlendirmeyi hedefliyor.

    CASTİLLO SEFERBERLİĞİ
    Malatya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onazi ile eksik sayısı 7'ye ulaşırken, teknik heyetin Kamil ile Castillo'nun G.Saray derbisine yetişmesini istediği belirtildi. Hücum hattında alternatif isteyen Çalımbay, Castillo'dan faydalanmayı planlıyor.

    NOVAK'TA ESNEME VAR
    Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından MR'ı çekilen 27 yaşındaki oyuncunun sol diz arka adalesinde esneme olduğu, milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray derbisinde forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakatlardan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN