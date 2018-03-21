Sakatlardan müjde
Sakatlıkları bulunan 6 oyuncudan Castillo ile Kamil, milli arada tedavileri yapılarak G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak
Milli maç arası Trabzonspor'a yarayacak. Bordo-mavililerde Esteban, Durica, Mustafa ve Bero'nun tedavilerinin sürdüğü, ülkesinde gördüğü tedavi programının ardından Trabzon'a dönen Castillo ile tedavisinin ardından takımdan ayrı çalışmalara başlayan Kamil'in milli aradan sonra takıma dönebileceği öğrenildi. Bu sezon sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay da milli arayı iyi değerlendirmeyi hedefliyor.
CASTİLLO SEFERBERLİĞİ
Malatya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onazi ile eksik sayısı 7'ye ulaşırken, teknik heyetin Kamil ile Castillo'nun G.Saray derbisine yetişmesini istediği belirtildi. Hücum hattında alternatif isteyen Çalımbay, Castillo'dan faydalanmayı planlıyor.
NOVAK'TA ESNEME VAR
Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından MR'ı çekilen 27 yaşındaki oyuncunun sol diz arka adalesinde esneme olduğu, milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve Galatasaray derbisinde forma giyecek duruma gelebileceği kaydedildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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