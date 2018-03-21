Rıza Çalımbay kadroyu buldu – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    kadroyu buldu

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a> kadroyu buldu

    'de oynadığı son iki maçı toplamda 7 gol atarak kazanan 'da keyifler yerine geldi.

    'de oynadığı son iki maçı toplamda 7 gol atarak kazanan 'da keyifler yerine geldi. Teknik direktör kendisine ve takımına yönelik eleştirilerden önemli oranda kurtulurken, kadroda yakaladığı istikrarı da bozmayı düşünmüyor. Bu sezonun ikinci yarısında ilk kez iki hafta üst üste aynı 11 ile sahaya çıkan Çalımbay'ın, Galatasaray derbisine kadar ciddi bir sakatlık durumu olmaması halinde yine bu kadroyu hazırlayacağı öğrenildi. Burak Yılmaz'ın da milli arada hafif sakatlığının tedavisine odaklanacağı ve tam hazır hale gelene kadar takımdan ayrı çalışacağı ifade edildi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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