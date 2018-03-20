Trabzonspor'dan flaş açıklama! 4 oyuncu... – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'dan flaş açıklama! 4 oyuncu...

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan flaş açıklama! 4 oyuncu...

    , Burak Yılmaz, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılacağı yönünde basında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    Açıklamada; ''Bugün ulusal bir gazetede yer alan ve bazı internet sitelerinde de kaynak gösterilerek kullanılan "'da dört isim ayrılıyor" başlıklı haber gerçek dışıdır. Masa başında kurgulanarak servis edilen söz konusu haberle ilgili hukuki işlem başlatılmıştır.'' denildi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:43
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