Trabzonspor'dan flaş açıklama! 4 oyuncu...
Trabzonspor, Burak Yılmaz, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılacağı yönünde basında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:43
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Milli ara Trabzonspor’a yarayacak
Toplam 1
Yorum
ERAY Castillo ve Kamil yetişse ne olacak? Zaten yedek oyuncular.
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 15
Yorum
34 20 YILLIK BAŞKANLIĞINDA GS 10 SEFER ŞAMPİYON YAPTIN FENERBAHÇEYİ 4 SEFER ŞAMPİYON YAPTIN KULÜBÜ BATIRDIN TIRANSFER YAPILAMIYOR BAŞARI BU MU
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Emre Mor'un yerine o isim kadroda!
Toplam 3
Yorum
alex3333 tolgay statü olarak oynayamıyor. araştırın öyle yorum yapın yaw
Trabzonspor'dan flaş açıklama! 4 oyuncu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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