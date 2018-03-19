Tribünlerde Çanakkale ruhu – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Tribünlerde ruhu

    Tribünlerde Çanakkale ruhu

    Trabzonsporlu taraftarlar ile taraftarlar maç sabahı birlikte kahvaltı yapıp, stada birlikte giderek dostluk tablosu sergiledi.

    Trabzonsporlu taraftarlar ile taraftarlar maç sabahı birlikte kahvaltı yapıp, stada birlikte giderek dostluk tablosu sergiledi. Statta 18 Mart Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle şehitler için saygı duruşunda bulunan seyirciler hep birlikte, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' tezahüratı yaptı. Maça ilgi ise azdı. Tribünlerde 15 bin civarında seyirci yer aldı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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