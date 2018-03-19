Hami Mandıralı "İyi insan olmayı da unutmayın"
Trabzonspor'un efsane oyuncusu ve eski milli futbolcu Hami Mandıralı, unvanların gelip geçici olduğunun altını çizerek, "İnsanlık her zaman baki kalır. Lütfen iyi futbolcu olurken, iyi insan olmayı da unutmayın. Hayattan kırmızı kart yemeyin. Ben hep örnek olmaya çalıştım. Sizler de örnek olun, iyi insan olun" dedi.
YUVAKURAN: "TÜRK OYUNCULARIMIZ BİRAZ TEMBEL"
Semih Yuvakuran ise günümüz futbolunu değerlendirerek, "8 yıl A Milli Takım'da, 3 yıl Bursaspor'da, 6 yıl Galatasaray'da ve 5 yıl da Fenerbahçe'de oynadım. Fenerbahçe'de de futbolu bıraktım. Türkiye'de defans oyuncusu aslında yetişiyor ama bizim Türk oyuncularımız biraz tembel. Geçen gün Eto'o konuştu ve dedi ki 'Ben 33-34 yaşındayım, antrenmanda en önde koşuyorum ve sizin Türk oyuncular benden 50-60 metre geriden geliyor.' Onların önde olması gerekirken, 33-34 yaşındaki adam önden koşuyor. Yani biraz tembelliğimiz var ve çalışmayı çok sevmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu Mahmut Demir de güreşin Türk milletinin ata sporu olduğunu vurgulayarak, "Güreş, spor olmanın yanında halk arasında da pehlivan tabiriyle anılır. Pehlivan, Anadolu tabiriyle güçlü, kuvvetli, sözüne güvenilen, mert insan anlamına gelir. Onun için güreş yapan herkese güreşçi, bu tarife uyanlara da pehlivan denir. Onun için Türk gençleri pehlivan gibidir. Sözü özü birdir, merttir, verdiği söze uyar ve sözünün de sadık bir bekçisi olarak kalır" şeklinde konuştu.
Atıcılık Dünya Şampiyonu Mersinli Yusuf Dikeç ise gençlerin elindeki imkanları kullanmalarını ve kendi yeteneklerinin farkına varmak için çabalamalarını ifade ederek, "Öncelikle bu fırsatı bizlere veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bu insanlar olmasaydı bugün biz sizlerin karşısında bu güzel konuşmayı yapıyor olamayacaktık. Bir kelime de olsa sizleri bilgilendiremeyecektik. Ben yaklaşık 18 yıldır atıcılık branşıyla ilgileniyorum. Atıcılık branşına tamamen tesadüfi başladım. Sizler ilk olarak kendi yeteneklerinizi mutlaka keşfedin. Ben şuna inanıyorum ki, Yusuf Dikeç tesadüfi ortaya çıkmış bir şampiyondur. Ben bu spora 28 yaşında başladım. Keşke sizin gibi böyle genç yaşlarda tanışıp başlasaydım. Emini ki şu andaki başarılarımı biraz daha yukarıya taşıyabilirdim" dedi.
Konuşmaların ardından panelistler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:11
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Soldado’nun isyanı
Toplam 3
Yorum
UZMAN ANALİST BEN OLSAM ORDA HAKEME DEĞİL SERDAR AZİZE HADDİNİ BİLDİRİRİM
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 1
Yorum
ARTIK YETER FENERE ÇOK HİZMETİN OLDU AMA ARTIK TADINDA BIKARMAN GEREK. 20 YIIL AZ MI? İYİ ANILMAK TA ÇOK DEĞERLİ
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Şampiyonluk oranları değişti!
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Yorum
baki f.terim ve a.albayrak geldiğinde neler olacağı belliydi.
Hami Mandıralı "İyi insan olmayı da unutmayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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