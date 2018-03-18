Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig’de son oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Fırtına 16.00'da başlayan mücadelede rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Süper Lig'de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26'ncı hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arıyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 2. KEZ
Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
4 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR
Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mina, Sadık, Doria, Murat Yıldırım, Issam, Azubuike, Aytaç, Cissokho, Adem, Boutaib.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:06
-
Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
-
Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
-
Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.