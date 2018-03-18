Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Süper Lig’de son oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Fırtına 16.00'da başlayan mücadelede rakibini mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

    Süper Lig'de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26'ncı hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arıyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem düdük çalıyor.

    EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 2. KEZ
    Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

    4 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR
    Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu.



    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mina, Sadık, Doria, Murat Yıldırım, Issam, Azubuike, Aytaç, Cissokho, Adem, Boutaib.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:06
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