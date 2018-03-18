Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'de 25 haftalık bölümde 39 puan toplayan ve Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, 26'ncı hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan arıyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda başlayan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE 2. KEZ

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım Süper Lig'de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaştı ve Trabzonspor deplasmanda oynadığı bu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

4 MAÇTIR EVİNDE KAZANAMIYOR

Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelemedi. Ligde son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadeleside sahasında Bursaspor'u mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 4 maçında Fenerbahçe ve Göztepe ile berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a mağlup oldu.







İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mina, Sadık, Doria, Murat Yıldırım, Issam, Azubuike, Aytaç, Cissokho, Adem, Boutaib.