Tavlayı seviyorum – Fotomaç – 18 Mart 2018
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HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tavlayı seviyorum

    Tavlayı seviyorum

    , 'da kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

    , 'da kendini evinde gibi hissettiğini söyledi. 25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, "Halkın içine karışmak, oynamak çok hoşuma gidiyor. Sokakta çocuklarla top oynamayı da seviyorum. Şehirde bize karşı olan ilgiyi ise kelimelerle anlatabilmek imkansız" ifadesini kullandı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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