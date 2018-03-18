Okay’ın ‘100’ü gülecek
100’üncü maçına çıkacak 24 yaşındaki yıldız, “İlk devre kendi kaleme attığım golle yenilmiştik. Beklediğimiz gün geldi” diye konuştu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un zirve takipçisi Afjet Afyon, 27. haftada Sarıyer'e konuk oldu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı Yaser'in 24'teki golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran Afyon, 75'te Yasin penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Yasin, takımına altın değerinde 3 puanı getirdi.
TELESET Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Kayserispor'dan geldiği 2015-16'dan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu (99 maç) pozisyonunda. 24 yaşındaki futbolcu için bugünkü Evkur Yeni Malatyaspor sınavının önemi farklı...
ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM
Hem 100. maçına çıkacak olan Okay hem de ilk yarıdaki yenilginin rövanşı için savaşacak. İlk devredeki karşılaşmada kendi kalesine gol atan genç futbolcu, "İnanılmaz bir üzüntü yaşamıştım. Büyük şanssızlık yaşadığım maçlardan biriydi. Ama bu kez sevinin taraf biz olacağız. Sonuna kadar savaşacağım. Gol atmak isterim ama benim ilk işim savunmak" diye konuştu
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:21
-
"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
-
Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
-
Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
Okay’ın ‘100’ü gülecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.