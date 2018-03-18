Okay’ın ‘100’ü gülecek – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Okay’ın ‘100’ü gülecek

    Okay’ın ‘100’ü gülecek

    100’üncü maçına çıkacak 24 yaşındaki yıldız, “İlk devre kendi kaleme attığım golle yenilmiştik. Beklediğimiz gün geldi” diye konuştu

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un zirve takipçisi Afjet Afyon, 27. haftada Sarıyer'e konuk oldu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı Yaser'in 24'teki golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda baskısını artıran Afyon, 75'te Yasin penaltısıyla eşitliği sağladı: 1-1. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Yasin, takımına altın değerinde 3 puanı getirdi.
    TELESET Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen 'un ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Kayserispor'dan geldiği 2015-16'dan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu (99 maç) pozisyonunda. 24 yaşındaki futbolcu için bugünkü Evkur sınavının önemi farklı...

    ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM
    Hem 100. maçına çıkacak olan Okay hem de ilk yarıdaki yenilginin rövanşı için savaşacak. İlk devredeki karşılaşmada kendi kalesine gol atan genç futbolcu, "İnanılmaz bir üzüntü yaşamıştım. Büyük şanssızlık yaşadığım maçlardan biriydi. Ama bu kez sevinin taraf biz olacağız. Sonuna kadar savaşacağım. Gol atmak isterim ama benim ilk işim savunmak" diye konuştu

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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