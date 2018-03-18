Eski Trabzonsporlu Yattara ve Cyzio'a büyük ilgi
Ortahisar Belediyesi'nin organize ettiği "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Salon Turnuvası" kapsamında Trabzon'a gelen Yattara ve Jacek Cyzio hayranları ile buluştu.
Küçükten büyüğe herkesle selfie ve fotoğraf çektiren Yattra ve Cyzio daha sonra saat 16'da başlayacak Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçını izlemek için AVM'den ayrıldı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:00
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Eski Trabzonsporlu Yattara ve Cyzio'a büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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