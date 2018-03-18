Dört dörtlük Fırtına!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti. Fırtına'nın golleri Burak Yılmaz(Pen), Yusuf Yazıcı(2) ve Onazi'den gelirken, Malatyaspor'un tek sayısı Boutaib'den geldi.
Geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u deviren Trabzonspor, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u da devirerek seri yakalamak istiyordu. 24. dakikada Olcay Şahan'ın kazandırdığı penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi. Ancak Trabzonspor öne geçmesine rağmen skoru korumayı başaramadı. 36. dakikada Malatyaspor'da Khalid Boutaib skoru dengeledi.
YUSUF YAZICI SAHNEDE!
Trabzonspor'un genç yıldızı 64. ve 66. dakikada kaydettiği iki güzel golle Trabzonspor'u 3-1 öne geçirdi.
Bordo-mavililerde son sözü Onazi söyledi. Nijeryalı yıldız 86. dakikada kaptığı topla hızlı ilerledi ve sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 42 yaptı ve 5. sıraya yükselerek haftayı kayıpla kapatan Fenerbahçe ile farkı 6'ya indirdi. Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 10. sırada kaldı.
Trabzonspor 27. haftada Galatasaray'a konuk olacak. Malatyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
FIRTINA TEK FİRE VERDİ!
Maç öncesi 9 oyuncusu kart sınırında olan Trabzonspor, zorlu Galatasaray derbisi öncesi tek fire verdi. Kart sınırında bulunan Onur, Durica, Mustafa Akbaş, Dame N'Doye, Jose Sosa, Matus Bero, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray derbisinde forma verilmesi durumunda sahada olacaklar.
Tek kart gören isim ise Onazi oldu. Nijeryalı futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:13
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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