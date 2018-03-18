Dört dörtlük Fırtına!

Geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u deviren Trabzonspor, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u da devirerek seri yakalamak istiyordu. 24. dakikada Olcay Şahan'ın kazandırdığı penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi. Ancak Trabzonspor öne geçmesine rağmen skoru korumayı başaramadı. 36. dakikada Malatyaspor'da Khalid Boutaib skoru dengeledi.

YUSUF YAZICI SAHNEDE!

Trabzonspor'un genç yıldızı 64. ve 66. dakikada kaydettiği iki güzel golle Trabzonspor'u 3-1 öne geçirdi.

Bordo-mavililerde son sözü Onazi söyledi. Nijeryalı yıldız 86. dakikada kaptığı topla hızlı ilerledi ve sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 42 yaptı ve 5. sıraya yükselerek haftayı kayıpla kapatan Fenerbahçe ile farkı 6'ya indirdi. Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

Trabzonspor 27. haftada Galatasaray'a konuk olacak. Malatyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

FIRTINA TEK FİRE VERDİ!

Maç öncesi 9 oyuncusu kart sınırında olan Trabzonspor, zorlu Galatasaray derbisi öncesi tek fire verdi. Kart sınırında bulunan Onur, Durica, Mustafa Akbaş, Dame N'Doye, Jose Sosa, Matus Bero, Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray derbisinde forma verilmesi durumunda sahada olacaklar.

Tek kart gören isim ise Onazi oldu. Nijeryalı futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.