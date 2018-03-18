Dört dörtlük Fırtına! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Dört dörtlük Fırtına!

    Dört dörtlük Fırtına!

    'in 26. haftasında , 'u 4-1 mağlup etti. Fırtına'nın golleri (Pen), (2) ve Onazi'den gelirken, Malatyaspor'un tek sayısı Boutaib'den geldi.

    Geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u deviren , taraftarı önünde 'u da devirerek seri yakalamak istiyordu. 24. dakikada 'ın kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ancak öne geçmesine rağmen skoru korumayı başaramadı. 36. dakikada Malatyaspor'da Khalid Boutaib skoru dengeledi.

    YUSUF YAZICI SAHNEDE!
    Trabzonspor'un genç yıldızı 64. ve 66. dakikada kaydettiği iki güzel golle Trabzonspor'u 3-1 öne geçirdi.

    Bordo-mavililerde son sözü Onazi söyledi. Nijeryalı yıldız 86. dakikada kaptığı topla hızlı ilerledi ve sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, 'u 4-1 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 42 yaptı ve 5. sıraya yükselerek haftayı kayıpla kapatan ile farkı 6'ya indirdi. Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

    Trabzonspor 27. haftada 'a konuk olacak. Malatyaspor ise 'ni konuk edecek.

    FIRTINA TEK FİRE VERDİ!
    Maç öncesi 9 oyuncusu kart sınırında olan Trabzonspor, zorlu derbisi öncesi tek fire verdi. Kart sınırında bulunan Onur, Durica, , Dame N'Doye, , Matus Bero, Okay Yokuşlu ve mücadeleyi kart görmeden tamamladı ve Galatasaray derbisinde forma verilmesi durumunda sahada olacaklar.

    Tek kart gören isim ise Onazi oldu. Nijeryalı futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
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