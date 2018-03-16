Yüzler gülüyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yüzler gülüyor

    Yüzler gülüyor

    Fırtına, 'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

    Fırtına, 'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. 'nde yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen idmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Bero, Castillo, Kamil ve Mustafa katılmadı. Antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli ve hırslı görüldü.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yüzler gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN