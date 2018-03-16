Uğurlu yönetecek – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Uğurlu yönetecek

    Uğurlu yönetecek

    Süper Lig 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. 'un ile oynayacağı müsabakayı yönetecek.

    Süper Lig 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. 'un ile oynayacağı müsabakayı yönetecek. Fırtına, Ankara bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti. Uğurlu en son Trabzonspor'un Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada düdük çaldı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:20
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