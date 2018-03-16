Kalmak isterim – Fotomaç – 16 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kalmak isterim

    Kalmak isterim

    Yönetimin imza atmadığı tecrübeli futbolcu, "Ben 'da kalmak isterim. Bunun için fedakarlık da yaparım ama sonuçta bu kararı ben veremem. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.

    Geçen hafta 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında 1 gol kaydeden bordo-mavili ekibin forvet oyuncusu Dame , 11 hafta sonra golle buluşmuştu. Bundan önce en son ligin 14'üncü haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında fileleri sarsan Senegalli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin imza atmadığı tecrübeli futbolcu, "Ben 'da kalmak isterim. Bunun için fedakarlık da yaparım ama sonuçta bu kararı ben veremem. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kalmak isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN