İpler elimizde – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    İpler elimizde

    İpler elimizde

    ekibinin 30 yaşındaki kanat oyuncusu , Akhisarspor galibiyeti ile Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettirdiklerini söyledi.

    ekibinin 30 yaşındaki kanat oyuncusu , Akhisarspor galibiyeti ile Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettirdiklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Şampiyonluğa oynayamıyorsak, 'un yine en tepede savaşması gerekiyor. Avrupa şansımız var, her şey bizim elimizde. Kaybedebiliriz ama kötü mücadele edemeyiz. 5'incilik şansımız var" dedi. Olcay, Yeni Malatya'yı da yeneceklerini belirterek, "Taraftarımızın desteği ile başaracağız. Avrupa kupalarına gideceğiz" dedi.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:06
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