Dozer Cemil ve Mustafa Gedik ölüm yıldönümlerinde unutulmadı
Trabzonspor'un efsane futbolcularından, "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta ile Mustafa Gedik, ölüm yıl dönümlerinde hatırlandı.
Trabzonspor'un efsane futbolcularından, "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta ile Mustafa Gedik, ölüm yıl dönümlerinde hatırlandı. Bazı taraftarlar efsanelerin mezarına çiçek bırakırken, bordo-mavili kulüpten de "Trabzonsporumuzun yapı taşlarından; efsane oyuncularımız Cemil Usta ve Mustafa Gedik'i ölüm yıldönümlerinde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" açıklaması yapılarak, efsanelerin unutulmayacağı hatırlatıldı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:18
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Dozer Cemil ve Mustafa Gedik ölüm yıldönümlerinde unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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