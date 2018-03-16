Dozer Cemil ve Mustafa Gedik ölüm yıldönümlerinde unutulmadı

Trabzonspor'un efsane futbolcularından, "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta ile Mustafa Gedik, ölüm yıl dönümlerinde hatırlandı. Bazı taraftarlar efsanelerin mezarına çiçek bırakırken, bordo-mavili kulüpten de "Trabzonsporumuzun yapı taşlarından; efsane oyuncularımız Cemil Usta ve Mustafa Gedik'i ölüm yıldönümlerinde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" açıklaması yapılarak, efsanelerin unutulmayacağı hatırlatıldı.