Dozer Cemil ve Mustafa Gedik ölüm yıldönümlerinde unutulmadı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ve Mustafa Gedik ölüm yıldönümlerinde unutulmadı

    Dozer Cemil ve Mustafa Gedik ölüm yıldönümlerinde unutulmadı

    'un efsane futbolcularından, "" lakaplı ile , ölüm yıl dönümlerinde hatırlandı.

    'un efsane futbolcularından, "" lakaplı ile , ölüm yıl dönümlerinde hatırlandı. Bazı taraftarlar efsanelerin mezarına çiçek bırakırken, bordo-mavili kulüpten de "Trabzonsporumuzun yapı taşlarından; efsane oyuncularımız Cemil Usta ve Mustafa Gedik'i ölüm yıldönümlerinde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" açıklaması yapılarak, efsanelerin unutulmayacağı hatırlatıldı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:18
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