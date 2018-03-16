Abdülkadir sahalara döndü – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Abdülkadir sahalara döndü

    Abdülkadir sahalara döndü

    Abdülkadir Ömür, takımla çalışmalara başladı.

    Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyen ve önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Abdülkadir Ömür, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı tamamen geçen genç oyuncu, teknik direktör 'ın görev vermesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:14
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