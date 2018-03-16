2018 yılında evindeki ilk galibiyet için
Trabzonspor, evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini Evkur Yeni Malatyaspor karşısında almak istiyor. Sahasında 4 maçtır kazanamayan bordo-mavililer 92 gündür galibiyet hasreti çekiyor.
En son Bursaspor'u yendi
Son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından sahasında oynadığı Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 ve son olarak Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı son 4 maçta 2 puan elde ederken 10 puan kaybetti. Trabzonspor, evinde oynadığı son 3 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.
Yönetim takımı yalnız bırakmıyor
Trabzonspor yönetiminin kongre kararı almasının ardından başta Muharrem Usta ve diğer yöneticiler de görev sürelerini tamamlayana kadar takımı yalnız bırakmamak için önemli mesai harcıyor. Yaşanan sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılması için gayret sarf eden yöneticiler takıma moral vermek için teknik heyet ve futbolcularla birebir görüşmeler yapıyor. Bordo-mavili yönetimin kurmayları, zorlu maç öncesi teknik heyete ve futbol takımına olan güvenlerini yinelediler.
Okay Yokuşlu 'dalya' diyecek
Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncuları arasında ilk sırada yer alan Okay Yokuşlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi halinde 100'ler kulübüne girecek. Yıldız oyuncu Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere 99 kez Trabzonspor forması giydi. Okay Yokuşlu, Yeni Malatyaspor maçında Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde Trabzonspor formasıyla dalya diyecek.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:38
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
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