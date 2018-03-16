2018 yılında evindeki ilk galibiyet için – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    2018 yılında evindeki için

    2018 yılında evindeki <a href="/index/ilk-galibiyet?id=c50ee48e-f99e-4778-967c-fdff91456717" class="" rel="tag">ilk galibiyet</a> için

    , evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini Evkur karşısında almak istiyor. Sahasında 4 maçtır kazanamayan bordo-mavililer 92 gündür galibiyet hasreti çekiyor.

    'in 26. haftasında sahasında Evkur 'u konuk edecek olan 'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. 2018 yılında ligde evinde henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililer, 4 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi planlıyor.

    En son Bursaspor'u yendi
    Son galibiyetini 'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından sahasında oynadığı Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 ve son olarak Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı son 4 maçta 2 puan elde ederken 10 puan kaybetti. , evinde oynadığı son 3 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.

    Yönetim takımı yalnız bırakmıyor
    Trabzonspor yönetiminin kongre kararı almasının ardından başta Muharrem Usta ve diğer yöneticiler de görev sürelerini tamamlayana kadar takımı yalnız bırakmamak için önemli mesai harcıyor. Yaşanan sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılması için gayret sarf eden yöneticiler takıma moral vermek için teknik heyet ve futbolcularla birebir görüşmeler yapıyor. Bordo-mavili yönetimin kurmayları, zorlu maç öncesi teknik heyete ve futbol takımına olan güvenlerini yinelediler.

    Okay Yokuşlu 'dalya' diyecek
    Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncuları arasında ilk sırada yer alan , Evkur maçında forma giymesi halinde 100'ler kulübüne girecek. Yıldız oyuncu Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere 99 kez Trabzonspor forması giydi. , Yeni Malatyaspor maçında 'ın görev vermesi halinde Trabzonspor formasıyla dalya diyecek.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:38
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