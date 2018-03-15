Rövanş zamanı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Rövanş zamanı

    Rövanş zamanı

    Teknik direktör Çalımbay, “Göreve geldikten birkaç gün sonra Malatyaspor’a kaybetmiştik Gerçekten de içimde yara olmuştu. Bu kez biz kazanıp Avrupa hedefinde yürümeliyiz” dedi

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, göreve geldiği ilk hafta mağlup olduğu Evkur maçını her fırsatta dillendiriyordu. 54 yaşındaki hoca, bu kez rakibini mağlup ederek en azından bir teselli arayacak. Hemen her basın toplantısında Malatya deplasmanında şanssız bir mağlubiyet aldıklarına vurgu yapan bordo-mavili çalıştırıcının, oyuncularını bu maça özel olarak hazırlaması bekleniyor. Akhisar karşısında alınan galibiyet sonrası Avrupa kupalarına katılma iddiası yeniden alevlenen bordo-mavili takımda dün hazırlıklar yeniden başladı. Çalımbay idman öncesi takımla mini bir toplantı gerçekleştirdi.

    KENDİ KALEMİZE ATMIŞTIK
    Akhisar galibiyeti için talebelerini yeniden kutlayan Çalımbay'ın, "Sizleri her zaman o maçtaki gibi görmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık ancak önümüzde daha çetin sınavlar var. İlk maçımda Malatya'ya kaybetmiştik. Hem de Okay kendi kalemize atmıştı. Şimdi rövanşı alma zamanı. Hedeflerimiz için kesinlikle galip gelmeliyiz" dediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzdeki 9 maçın 9'u da final niteliğinde. Avrupa hedefine ulaşmamız hayati önemde. Hepinizden sonuna kadar savaşmanızı istiyorum" diye konuştu. l Yunus Emre SEL


    LİGE ASILACAKLAR / Mini Yorum / Olcay Çakır

    , kabul etmek gerekir ki; Akhisar karşısına bir sürü "acaba" ile çıkmıştı... Alınan galibiyet, Avrupa umutlarını artıran bir gelişmeydi. Ligin ilk yarısında rakibi karşısında yaşadığı hezimetin de rövanşını aldılar. İnisiyatif kullanan, türlü olumsuzluklara rağmen sorumluluk alan bu oyuncuların, motivasyonlarını bozacak ekstra bir durum olmadığı takdirde bu şekilde lige asılacaklarını düşünüyorum. Ligin ilk yarısında Malatya'da, Sosa'nın atılması sonrası rakibi karşısında yine de üstün oynayan taraf olmalarına rağmen kaybetmişlerdi. Yine bir rövanş maçı. Rövanşları alıyor Trabzonspor!

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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