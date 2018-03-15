Milli beklenti büyük – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Milli beklenti büyük

    Milli beklenti büyük

    Fırtına bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü ortaya koysa da yerli oyuncularının performansı ön plana çıktı.

    Fırtına bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü ortaya koysa da yerli oyuncularının performansı ön plana çıktı. Bordo-mavili takımda kaleci Onur, stoper Uğur, orta saha Okay, Abdülkadir ve Yusuf'un yanı sıra forvet da 'dan davet bekleyen isimler arasında yer alıyor. Teknik direktör da tüm yerli oyuncularının oldukça kaliteli olduğuna vurgu yaparak, milli formayı giymenin herkesin hayali olduğunu, özellikle de genç oyuncuların bu beklentisinin farkında olduğunu söyledi. Fırtına Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor ile birlikte en fazla yerli oyuncuya şans veren takımlardan biri.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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