Kayıp aranıyor! Kucka...
Trabzonspor’un toplam 8 milyon Euro’ya mal ettiği Juraj Kucka, dokuz kritik değerde 2 milyon Euro’luk Okay Yokuşlu’nun gerisinde kaldı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:39
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Anahtar orta saha
Toplam 1
Yorum
REAL FB Bu ikili hermacta beraber zaten!! Sanki yeni bir sey gibi!! HA HA HA
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'O sene bu sene!'
Toplam 9
Yorum
fatih terim önde bastırır mış ya. vallahi öyle bi hata yaparsa fb bu sefer 6 değil 7 lik yapar. bjk gibi acımazzz haberin ola. ermanın gazına gelm
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ÖZEL | Okay Yokuşlu Beşiktaş'a mı transfer oluyor?
Toplam 12
Yorum
fatih saha içindeki karakterinden anlamıştım. ve bjk ın en buyuk transferi olur. tb zor durumda yardımcı olmuş oluruz. şahane olur. come to bjk
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