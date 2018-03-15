Kayıp aranıyor! Kucka... – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Kayıp aranıyor! Kucka...

    Kayıp aranıyor! Kucka...

    ’un toplam 8 milyon Euro’ya mal ettiği , dokuz kritik değerde 2 milyon Euro’luk ’nun gerisinde kaldı.

    yönetimi, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda büyük umutlarla ettiği 'dan beklediği verimi alamadı. Sezon başında Milan'dan bonservis, menajerlik, imaj hakları ve özel anlaşmalarla beraber 8 milyon Euro'ya (32.9 milyon TL) alınan 31 yaşındaki Slovak orta saha, 2015'te 2 milyon Euro'ya 'den edilen 'nun gerisinde kaldı. 24 yaşındaki Okay, atak uzaklaştırma, çalım yememe, hava topu kazanma, dripling, atak kesme, ikili mücadele kazanma, top çalma, başarılı pas ve pas başarı yüzdesi gibi değerlerde Kucka'ya büyük farklar attı.


    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:39
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