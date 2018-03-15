Biz iyi bir takımız
Trabzonspor’un 10 numarası Sosa, “Bundan sonrası için çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Performansımı en tepeye çıkaracağım” dedi
Karadeniz ekibinin yıldızı Jose Sosa, yeni bir yükseliş trendine girdiklerini söyledi. Trabzonspor'un kaliteli bir takım olduğunu, bunu da Akhisar deplasmanında gösterdiğini söyleyen Arjantinli 10 numara, "Maçın kontrolünü özellikle ikinci yarıda elimizden hiç bırakmadık. Zor takıma karşı bunu yapmak kalitenin göstergesidir. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz. Artık çok daha rahat bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızla bu inanç içerisindeyiz. Biz iyi bir takımız" ifadesini kullandı.
HER GEÇEN GÜN KATKIM ARTAR
Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ve bunları karşılamak için çok çalıştığını belirten Sosa, "Zaman zaman eleştiriliyorum ama uyum sürecini geçmek kolay değil. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorum ve her geçen gün daha da iyi olacağım" diye konuştu.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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