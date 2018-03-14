Yerelden takıma övgü – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Yerelden takıma övgü

    Yerelden takıma övgü

    gazeteler, Akhisarspor galibiyeti sonrası takıma övgü yağdırdı. gazetesi, "Çok güzel hareketler bunlar" başlığını atarken, Günebakış, "Krizdeki , ile hesabı kapatıp hayata döndü" dedi. Taka "Akhisar'da Fırtına koptu!", Kuzey Ekspres de "3 puan 3 golle geldi" başlıklarını kullandılar.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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