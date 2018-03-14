Yerelden takıma övgü

YEREL gazeteler, Akhisarspor galibiyeti sonrası takıma övgü yağdırdı. Karadeniz gazetesi, "Çok güzel hareketler bunlar" başlığını atarken, Günebakış, "Krizdeki Trabzonspor, Akhisar ile hesabı kapatıp hayata döndü" dedi. Taka "Akhisar'da Fırtına koptu!", Kuzey Ekspres de "3 puan 3 golle geldi" başlıklarını kullandılar.