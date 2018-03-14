Onazi: İyi takımız – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Onazi: İyi takımız

    Onazi: İyi takımız
    ekibinde Teleset Mobilya Akhisar maçında görev yapan Onazi, çalışkanlığı ile göze girdi. 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero, "Biz iyi takımız ve bunu gösterdik. Zaman zaman şanssız maçlar oynadık ama artık yeni bir sayfa açtık. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi. Onazi, hafta içinde Okay Yokuşlu'ya verdiği hediye ile de gündem olmuştu. 24. yaş günü kutlaması yapılan Okay'a Onazi, büyük boy bir ayı hediye etmişti.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:00
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