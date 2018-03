Okay'a maşallah

Trabzonspor'un bu sezonki inişli çıkışlı grafiğinde bir isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oynadığı her maçta aynı istikrarı gösteren ve özellikle top kapma istatistiklerinde mevkisinin en iyilerinden olan Okay, son Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da stoper oynamasına rağmen çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Okay Yokuşlu için "Takımı adına sahada her şeyini veren savaşçı. İnanılmaz fedakarca oynuyor ve terinin son damlasına kadar mücadele ediyor" yorumunda bulunurken, taraftarlar da genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Taraftarlar sosyal medyadan, "Okay 50 milyon euro", "Okay gibi birkaç oyuncumuz daha olsa şu an zirvedeydik", "Bu performansı Avrupa'da gösterse şimdi kesinlikle en az 40 milyon euro'ydu" yorumlarını yaptı. Bu arada Okay da taraftarların mesajlarına teşekkür ederek, "Tek başıma başardığım bir şey yok. Takım olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de elimden geleni sahaya yansıtıyorum" cevabını verdi.

İngiliz anahtarı - Mini yorum Yunus Emre Sel

Okay Yokuşlu, her ustanın elinin altında bulundurmak istediği bir İngiliz anahtarı gibi. İhtiyaç duyulduğunda orta sahanın hemen her yerinde oynayabilen, defansta ise stoper oynadığında harika işler çıkaran genç oyuncu için, aşırı övgü dolu cümleler kullanılsa bile gerekli olgunluğa sahip olduğu için şımarmayacaktır. Böyle bir oyuncuya değer biçmek gerçekten zor. Ancak onun için şöyle bir yorum yapsak sanırım yeri olabilir; Trabzonspor taraftarı özlediği Ünal Karaman'ı onda görebilir. Okay'ın bundan sonra da performansını artıracağından eminim.



TRABZON'UN KALAN MAÇLARI

26. hafta: Yeni Malatya

27. hafta: Galatasaray (D)

28. hafta: Kayserispor

29. hafta: Osmanlıspor (D)

30. hafta: Sivasspor

31. hafta: Antalyaspor (D)

32. hafta: Kasımpaşa

33. hafta: Bursaspor (D)

34. hafta: Karabükspor