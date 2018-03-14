Okay'a maşallah
Orta sahada sergilediği başarılı performansı stoperde de sürdüren yıldız için taraftarlar “Okay 50 milyon euro”, “Okay gibi birkaç oyuncumuz daha olsa şu an zirvedeydik” yorumlarını yaptı
Trabzonspor'un bu sezonki inişli çıkışlı grafiğinde bir isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oynadığı her maçta aynı istikrarı gösteren ve özellikle top kapma istatistiklerinde mevkisinin en iyilerinden olan Okay, son Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da stoper oynamasına rağmen çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Okay Yokuşlu için "Takımı adına sahada her şeyini veren savaşçı. İnanılmaz fedakarca oynuyor ve terinin son damlasına kadar mücadele ediyor" yorumunda bulunurken, taraftarlar da genç oyuncuya övgüler yağdırdı.
ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM
Taraftarlar sosyal medyadan, "Okay 50 milyon euro", "Okay gibi birkaç oyuncumuz daha olsa şu an zirvedeydik", "Bu performansı Avrupa'da gösterse şimdi kesinlikle en az 40 milyon euro'ydu" yorumlarını yaptı. Bu arada Okay da taraftarların mesajlarına teşekkür ederek, "Tek başıma başardığım bir şey yok. Takım olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de elimden geleni sahaya yansıtıyorum" cevabını verdi.
İngiliz anahtarı - Mini yorum Yunus Emre Sel
Okay Yokuşlu, her ustanın elinin altında bulundurmak istediği bir İngiliz anahtarı gibi. İhtiyaç duyulduğunda orta sahanın hemen her yerinde oynayabilen, defansta ise stoper oynadığında harika işler çıkaran genç oyuncu için, aşırı övgü dolu cümleler kullanılsa bile gerekli olgunluğa sahip olduğu için şımarmayacaktır. Böyle bir oyuncuya değer biçmek gerçekten zor. Ancak onun için şöyle bir yorum yapsak sanırım yeri olabilir; Trabzonspor taraftarı özlediği Ünal Karaman'ı onda görebilir. Okay'ın bundan sonra da performansını artıracağından eminim.
TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
26. hafta: Yeni Malatya
27. hafta: Galatasaray (D)
28. hafta: Kayserispor
29. hafta: Osmanlıspor (D)
30. hafta: Sivasspor
31. hafta: Antalyaspor (D)
32. hafta: Kasımpaşa
33. hafta: Bursaspor (D)
34. hafta: Karabükspor
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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