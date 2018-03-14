Okay'a maşallah – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Okay'a maşallah

    Okay'a maşallah

    Orta sahada sergilediği başarılı performansı stoperde de sürdüren yıldız için taraftarlar “Okay 50 milyon euro”, “Okay gibi birkaç oyuncumuz daha olsa şu an zirvedeydik” yorumlarını yaptı

    'un bu sezonki inişli çıkışlı grafiğinde bir isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oynadığı her maçta aynı istikrarı gösteren ve özellikle top kapma istatistiklerinde mevkisinin en iyilerinden olan Okay, son Teleset Mobilya Akhisarspor maçında da stoper oynamasına rağmen çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Teknik direktör , Okay Yokuşlu için "Takımı adına sahada her şeyini veren savaşçı. İnanılmaz fedakarca oynuyor ve terinin son damlasına kadar mücadele ediyor" yorumunda bulunurken, taraftarlar da genç oyuncuya övgüler yağdırdı.

    ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM
    Taraftarlar sosyal medyadan, "Okay 50 milyon euro", "Okay gibi birkaç oyuncumuz daha olsa şu an zirvedeydik", "Bu performansı Avrupa'da gösterse şimdi kesinlikle en az 40 milyon euro'ydu" yorumlarını yaptı. Bu arada Okay da taraftarların mesajlarına teşekkür ederek, "Tek başıma başardığım bir şey yok. Takım olarak iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de elimden geleni sahaya yansıtıyorum" cevabını verdi.

    İngiliz anahtarı - Mini yorum Yunus Emre Sel
    Okay Yokuşlu, her ustanın elinin altında bulundurmak istediği bir İngiliz anahtarı gibi. İhtiyaç duyulduğunda orta sahanın hemen her yerinde oynayabilen, defansta ise stoper oynadığında harika işler çıkaran genç oyuncu için, aşırı övgü dolu cümleler kullanılsa bile gerekli olgunluğa sahip olduğu için şımarmayacaktır. Böyle bir oyuncuya değer biçmek gerçekten zor. Ancak onun için şöyle bir yorum yapsak sanırım yeri olabilir; Trabzonspor taraftarı özlediği 'ı onda görebilir. Okay'ın bundan sonra da performansını artıracağından eminim.

    TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
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    31. hafta: Antalyaspor (D)
    32. hafta: Kasımpaşa
    33. hafta: Bursaspor (D)
    34. hafta: Karabükspor

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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