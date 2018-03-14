Görülmemiş hareket! Burak Yılmaz her yerde kral – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Görülmemiş hareket! her yerde kral

    Görülmemiş hareket! Burak Yılmaz her yerde kral

    Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın bordo-mavili takım için yaptığı fedakarlıkları anlattı

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:43
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