Evdeki hesap çarşıya uymadı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    hesap çarşıya uymadı

    Evdeki hesap çarşıya uymadı
    Deplasmanda son iki maçını (Alanya ve Akhisar) kazanan Fırtına, evinde ise son iki karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. 'e 1-0 ve 'a 2-0 kaybeden , toplamda iç sahada oynadığı son 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet aldı, 3 puan çıkaramadı. hesap çarşıya uymadı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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