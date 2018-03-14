Deplasman fatihi
Süper Lig’in 25 haftalık bölümünde 10 galibiyet, 9 beraberlik alan ve 6 kez kaybeden Fırtına, son 8 deplasman maçını da mağlup olmadan tamamladı
Zorlu Akhisar deplasmanında Okay, Burak ve N'Doye'un golleri ile sonuca ulaşan Trabzonspor, dış sahada başarılı sonuçlar alması ile dikkat çekiyor.
En çok puan toplayan 4. takım
Fırtına, ligin 25'inci haftası itibariyle deplasmanda en çok puan toplayan 4'üncü takım konumunda. Fenerbahçe 23 puan ile bu alanda zirvede yer alırken, 21 puanlı Medipol Başakşehir ile 20 puanlı Beşiktaş'ı, 19 puanla Trabzonspor takip etti. Lider Galatasaray dış sahada 16 puan toplarken, Karabükspor ise 2 puanla deplasmanda en az puan kazanan takım.?
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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