Deplasman fatihi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Deplasman fatihi

    Deplasman fatihi

    ’in 25 haftalık bölümünde 10 galibiyet, 9 beraberlik alan ve 6 kez kaybeden Fırtına, son 8 deplasman maçını da mağlup olmadan tamamladı

    Spor Toto 'de 39 puanla 6'ncı sırada bulunan, ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 10 galibiyet, 9 beraberlik alan ve 6 kez yenilen , son 8 deplasman maçını da mağlup olmadan tamamladı. Bu sezon ligde 6 yenilgisi bulunan ve bunların 4'ünü iç sahada alan bordo-mavililer, sadece iki kez kaybetti. Ligde en son 9'uncu haftada Evkur deplasmanından puansız ayrılan ekibi, sonraki 8 deplasman maçında 4'er galibiyet ve beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

    Zorlu Akhisar deplasmanında Okay, Burak ve N'Doye'un golleri ile sonuca ulaşan Trabzonspor, dış sahada başarılı sonuçlar alması ile dikkat çekiyor.

    En çok puan toplayan 4. takım
    Fırtına, ligin 25'inci haftası itibariyle deplasmanda en çok puan toplayan 4'üncü takım konumunda. 23 puan ile bu alanda zirvede yer alırken, 21 puanlı ile 20 puanlı 'ı, 19 puanla Trabzonspor takip etti. Lider dış sahada 16 puan toplarken, ise 2 puanla deplasmanda en az puan kazanan takım.?
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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