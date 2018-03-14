Çalımbay’dan bir gün izin – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Çalımbay’dan bir gün izin

    Çalımbay’dan bir gün izin
    FIRTINA'da Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından takıma 1 gün izin verildi. Dünü izinli geçiren bordo- mavili takım, bugün saat 16.30'da 'nde toplanarak ligin 26'ncı haftasında sahasında Evkur ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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