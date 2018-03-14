Beşiktaş, Kilisli çocukları ağırladı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    , çocukları ağırladı

    Beşiktaş, Kilisli çocukları ağırladı

    Kulübünün Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maçına davet ettiği çocuklar, 'a geldi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu ve 20 öğrenci, maç öncesi 'u gezme fırsatı buldu.

    Kilis'e yönelik terör saldırısında yakınlarını kaybeden ve evleri hasar gören çocuklar, Kulübünün destek verdiği organizasyon kapsamında Çengelköy'de kahvaltı yaptıktan sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı. öğrenciler, daha sonra Milli Saraylar'ı gezdi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:19
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