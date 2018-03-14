Beşiktaş Kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih maçına davet ettiği Kilisli çocuklar, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kilis Vali Yardımcısı Osman Uğurlu ve 20 öğrenci, maç öncesi İstanbul'u gezme fırsatı buldu.
Kilis'e yönelik terör saldırısında yakınlarını kaybeden ve evleri hasar gören çocuklar, Beşiktaş Kulübünün destek verdiği organizasyon kapsamında Çengelköy'de kahvaltı yaptıktan sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı. Kilisli öğrenciler, daha sonra Milli Saraylar'ı gezdi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:19
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İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 17
Yorum
USTA YORUMCU TAC OLSA İYİ YA YÜZDEYÜZ 2 GOL POZİSYONU OFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ GÖKHANIN YAPTIGI PENALTI VERİLMEDİ. GENÇLERİNDE TAÇ ATIŞINA ŞENOL ENGEL
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Kadıköy hasreti bitecek
Toplam 14
Yorum
kadir halla halla fenerliler niye bu sayfayı okuyor kardeşim sen git eve sütünü iç.
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Beşiktaş 5-0 Bayern Münih!
Toplam 1
Yorum
redford08 Tabelayı ters yazmışlar :)
Beşiktaş, Kilisli çocukları ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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