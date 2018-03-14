Aker’in çimleri yaşatılacak – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Aker’in çimleri yaşatılacak

    Aker’in çimleri yaşatılacak
    'un, Mina için mesaj yeni stadı Medical Park'a taşınmasının ardından yıkımına başlanan Avni Aker Stadı'nın bir parçasının şehirde yaşatılması için harekete geçildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, stadyumdaki çimleri özel makineler ile zarar vermeden Beşirli'de bulunan Ekopark'a taşıdı. Şehrin çeşitli yerlerinde de çimlerin sergileneceği belirtildi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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