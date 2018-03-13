Trabzonspor deplasmanda bir başka – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    deplasmanda bir başka

    Trabzonspor deplasmanda bir başka

    Yönetimin seçim kararı almasının ardından çıktığı ilk maçta 'u 3-1 mağlup eden rahat bir nefes aldı. Bordo-mavililer deplasmandaki yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı.

    'de sahasında 'a 2-0 mağlup olmasının ardından yönetimin 7-8 Nisan tarihlerinde kongre kararı almasıyla sancılı bir sürece giren , deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek rahatladı. 141 gündür deplasmanda yenilmeyen ekibi, seriyi 8 maça çıkardı.

    Dış sahada son yenilgisini Evkur 'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

    Dış sahada 19 puan
    Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada 19 puan toplarken 20 puan ise kaybetti.
    Trabzonspor, evinde oynadığı 12 maçta ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü ve 20 puan topladı. Bordo-mavililer evinde 16 puan kaybetti.

    Burak Yılmaz deplasmanda daha çok attı
    Trabzonspor'un golcü oyuncusu da, Spor Toto Süper Lig'de attığı 19 golün 10'unu deplasmanda kaydetti. 9 gol ise Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçlarda geldi. Gol krallığı yarışının iddialı isimlerinden biri olan Burak Yılmaz, 25 golle yarışı önde götüren Galatasaraylı 'in en yakın takipçisi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor deplasmanda bir başka haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN