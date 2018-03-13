Trabzonspor deplasmanda bir başka
Yönetimin seçim kararı almasının ardından çıktığı ilk maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor rahat bir nefes aldı. Bordo-mavililer deplasmandaki yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı.
Dış sahada son yenilgisini Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.
Dış sahada 19 puan
Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada 19 puan toplarken 20 puan ise kaybetti.
Trabzonspor, evinde oynadığı 12 maçta ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü ve 20 puan topladı. Bordo-mavililer evinde 16 puan kaybetti.
Burak Yılmaz deplasmanda daha çok attı
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz da, Spor Toto Süper Lig'de attığı 19 golün 10'unu deplasmanda kaydetti. 9 gol ise Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçlarda geldi. Gol krallığı yarışının iddialı isimlerinden biri olan Burak Yılmaz, 25 golle yarışı önde götüren Galatasaraylı Gomis'in en yakın takipçisi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:38
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Kocaman'dan Volkan itirafı
Toplam 3
Yorum
hasta fenerli Hangi yapıya zarar vermeyeceksin yapımı var. planları yapıyoruz diyorsun. Daha plan halindesin, ze zaman uygulamaya geçicez lig bitti hocam
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 3
Yorum
tiner evet hocam doğru bildin VEBA hemde TİNER VEBASI
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G.Saray bitti demeden bitmez
Toplam 1
Yorum
prim canavari gelsin paralar.
Trabzonspor deplasmanda bir başka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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