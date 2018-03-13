"Takıma ihanet etti" – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    "Takıma ihanet etti"

    "Takıma ihanet etti"

    Eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'da Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz hakkında sert ifadeler kullandı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:24
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