"Takıma ihanet etti"
Eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'da Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz hakkında sert ifadeler kullandı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:24
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Kocaman'dan Volkan itirafı
Toplam 3
Yorum
hasta fenerli Hangi yapıya zarar vermeyeceksin yapımı var. planları yapıyoruz diyorsun. Daha plan halindesin, ze zaman uygulamaya geçicez lig bitti hocam
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 3
Yorum
tiner evet hocam doğru bildin VEBA hemde TİNER VEBASI
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G.Saray bitti demeden bitmez
Toplam 1
Yorum
prim canavari gelsin paralar.
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